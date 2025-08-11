Isparta'da Dolandırıcılık Operasyonu: 8 Gözaltı, 6 Tutuklama
Isparta Emniyet Müdürlüğü, dolandırıcılık iddiaları üzerine başlattığı operasyonda 8 kişiyi gözaltına aldı. Elde edilen bilgilere göre, şüpheliler Mersin'deki bir vatandaşı 2,5 milyon lira dolandırdı. Adliyeye sevk edilen 6 kişi tutuklandı.
Isparta Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı tutuklandı.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine ulaşan ihbar üzerine, Mersin'deki bir vatandaşı ev alma vaadiyle 2,5 milyon lira dolandırdıkları iddia edilen kişilere yönelik çalışma başlatıldı.
Ekipler, dolandırıcılıktan elde ettikleri değerlendirilen parayı çekmeye çalışan 3 şüpheliyle onlarla hareket eden 5 kişi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 2'si adli kontrolle serbest kaldı.
Kaynak: AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel