Isparta'da doktora darp şüphelisi serbest

ISPARTA Şehir Hastanesi'nde görevli Uzm. Dr. Engin Şenay'ı darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan Ş.Y., adliyedeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, saat 00.30 sıralarında, Isparta Şehir Hastanesi Yetişkin Acil Servisi'nde meydana geldi. Acil servise başvuran Ş.Y., kendisini tedavi etmeye çalışan Uzm. Dr. Engin Şenay'a iddiaya göre, tokat attı. Olay sonrası Ş.Y., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Ş.Y., ifadesinin ardından sevk edildiği adliyeden serbest bırakıldı.

Isparta Şehir Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Zafer Dirik ise "Dün gece hastanemiz acil servisinde görev yapan meslektaşımız Uzm. Dr. Engin Şenay bir hasta tarafından darbedilmiştir. Fedakarca sağlık hizmeti vermeye çalışan sağlık çalışanlarımıza her türlü hakaret ve şiddet içeren bu tür davranışları şiddetle kınıyoruz. Sürecin yasal takipçisi olacağız. Meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" açıklamasında bulundu.