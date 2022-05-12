Isparta'da doğal yaşam
AA - Oktay Özden - Güncel
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Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'ındaki doğal yaşamın görüntülenmesi Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'ındaki yusufçuk böcekleri ISPARTA - Zengin bitki örtüsü ve yaban hayatı, eşsiz doğal güzellikleriyle turistlerin sürekli ziyaret ettiği yerler arasında yer alan Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'ında yer...
Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'ındaki doğal yaşamın görüntülenmesi
Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'ındaki yusufçuk böcekleri ISPARTA - Zengin bitki örtüsü ve yaban hayatı, eşsiz doğal güzellikleriyle turistlerin sürekli ziyaret ettiği yerler arasında yer alan Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'ında yer alan yusufçuk böcekleri mavi tonlarıyla dikkati çekiyor.
AA / Oktay Özden - Güncel