Isparta'da doğada yürürken ayağı kırılan kişi kurtarıldı
Isparta'nın Çukurköy mevkisinde doğada yürüyüş yaparken düşerek ayağı kırılan Hamza Şener Ç, AFAD ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Isparta'da doğada yürürken düşerek ayağı kırılan kişi, AFAD ve sağlık ekiplerince kurtarıldı.
Merkeze bağlı Çukurköy mevkisinde doğada gezintiye çıkan Hamza Şener Ç, arazide düşerek yaralandı.
Şahsın yetkililerden yardım istemesi üzerine bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Arama çalışması sonucu bulunduğu yere ulaşılan yaralı, sedyeyle ambulansa taşındı.
Hastaneye kaldırılan Şener Ç'nin ayağının kırık olduğu tespit edildi.