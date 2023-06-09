Isparta'da dini nikahla yaşadığı kadını öldüren sanığa ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi

ISPARTA'da dini nikahla yaşadığı 7 aylık hamile Raziye Karabuğa'yı (24) pompalı tüfekle öldüren Şehmuz Gezen (19) için savcı, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istedi.

Olay, 1 Mart 2022'de Yazısöğüt köyü yakınlarında meydana geldi. Boşanma aşamasında olan 7 aylık hamile Raziye Karabuğa ile 1 yıldır dini nikahla yaşadığı Şehmuz Gezen arasında otomobilde tartışma çıktı. Tartışma sırasında Gezen, pompalı tüfekle Raziye Karabuğa'yı yüzünden ve göğsünden vurdu. Gezen, daha sonra Karabuğa'yı otomobille Isparta Şehir Hastanesi'ne bırakıp kaçtı. Hem Karabuğa hem de karnındaki bebek hayatını kaybetti, yakalanan Şehmuz Gezen ise tutuklandı.

Savcı, Gezen'in 'hamile olduğunu bildiği kadını kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını mütalaasında belirtti. Şikayetçi avukatlarının katıldığı mütalaaya, sanık avukatı ise itiraz etti. Yeniden rapor alınması talebini reddeden mahkeme heyeti ise savunma için duruşmayı erteledi.