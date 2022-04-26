Isparta'da dikilen laleler şehri renklendirdi

Isparta'da belediye ekiplerince şehrin değişik noktalarına dikilen rengarenk laleler güzel görüntü oluşturdu.

Isparta Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Ulu Cami ile hamam arasında kalan ve Atatürk Anıtı'nın da ön bölümünü kapsayan alanda peyzaj çalışması yaptı. Çalışmalarda şehir merkezinin farklı noktalarında olduğu gibi bu bölgeye de laleler dikildi.

Lale dikim alanlarından biri de 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı oldu. Ayrıca Kaymakkapı Meydanı, ana caddeler ve Karayolları Kavşağı'ndaki refüj de lalelerle süslendi.

Rengarenk açan lalele ilgi gösteren vatandaşlar fotoğraflar çekti.