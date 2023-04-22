Isparta'da dikilen çiçekler şehri renklendirdi

Isparta'da belediye ekiplerince şehrin değişik noktalarına dikilen rengarenk laleler ve ilkbahar çiçekleri güzel görüntü oluşturdu.

Isparta Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Ulu Cami ile hamam arasında kalan ve Atatürk Anıtı'nın da ön bölümünü kapsayan alanda peyzaj çalışması yaptı. Çalışmalarda şehir merkezinin farklı noktalarında olduğu gibi bu bölgeye de laleler ve renkli çiçekler dikildi.

Lale dikim alanlarından biri de 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı oldu. Ayrıca Kaymakkapı Meydanı, ana caddeler ve karayolları kavşağındaki refüj de laleler ve renkli çiçeklerle süslendi.

Rengarenk açan laleler ve ilkbahar çiçekleri ilgi gösteren vatandaşlar fotoğraflar çekti.