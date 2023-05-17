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Isparta'da devrilen yolcu minibüsündeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Isparta'da devrilen yolcu minibüsündeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Isparta'nın Gelendost ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Isparta'nın Gelendost ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

İbrahim Çataloğlu (25) idaresindeki 32 AHD 263 plakalı yolcu minibüsü, Konya- Isparta karayolu Madenli mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

Kazada sürücünün yanı sıra araçtaki 5 yolcu yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Gelendost ve Yalvaç devlet hastanelerine kaldırıldı.

Bu kişilerden sürücü Çataloğlu hayatını kaybetti, diğer yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

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Kaynak: AA / Güncel

Gelendost Isparta Güncel Haberler

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