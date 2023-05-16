Isparta'da depremzedelere yardım eden gönüllülere teşekkür belgesi verildi

Isparta'da deprem bölgesine yapılan yardım çalışmalarına gönüllü olarak katılan 260 usta öğretici ve kursiyere teşekkür belgesi verildi.

Isparta'da deprem bölgesine yapılan yardım çalışmalarına gönüllü olarak katılan 260 usta öğretici ve kursiyere teşekkür belgesi verildi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdullah Uygun, Halk Eğitim Merkez'inde düzenlenen törende, depremzedelerin yaralarını sarmak için tüm ülkenin seferber olduğunu söyledi.

Merkezleri bünyesinde görev yapan usta öğretici ile kursiyerlerin de çalışmalara destek verdiğini dile getiren Uygun, "Müdürlüğümüzde ürettiğimiz uyku tulumu, cenaze torbası ve kıyafet gibi yaklaşık 16 bin eşyayı dikerek deprem bölgelerine gönderdik. Depremden etkilenen illerden buraya gelenlere yönelik yardım çalışmaları devam ediyor. Halk Eğitimi Merkezimizce düzenlenen yardım çalışmalarına yaklaşık 260 usta öğretici ve kursiyer de destek verdi." diye konuştu.

Uygun, destekte bulunanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından gönüllülere belgeleri verildi.