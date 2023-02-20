Isparta'da depremzede öğrenciler için ilk ders zili çaldı

ISPARTA Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Isparta'ya gelen bin 200 depremzede öğrenci ders başı yaptı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerden etkilenen ve Isparta'ya gelen yaklaşık bin 200 öğrenci için ders zili çaldı. Öğrenciler Isparta Yaşar Ulucan İmam Hatip Ortaokulu ve diğer okullarda eğitim almaya başladı. Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur " Bin 200 öğrencimizi mahallelerindeki en yakın okullarla ilişkilendirerek KYK'da kalan öğrencilerimizi ise altı tane farklı okulla ilişkilendirerek eğitim öğretim süreçlerini bugün başlatmış olduk. Tabi aynı zamanda öğrencilerimizin kitap, defter, kırtasiye ve kıyafet ihtiyaçları söz konusuydu bunları da hayırseverlerimizin desteğiyle okullarımıza ulaştırdık" dedi. On ilden 55 öğretmenin Isparta'ya gelerek ikamet ettiğini belirten Baydur, öğretmenlerle ilgili ilerleyen zamanlarda bakanlık onayını alarak görevlerine başlatmayı düşünüyoruz" dedi.

"Son sınıf ve mezun öğrenciler için üniversite hazırlık kursu açılacak"

KYK yurdunda kalan son sınıf ve mezun öğrenciler için kurs açılacağını belirten Baydur "Bu öğrencilerimize yönelik halk eğitim merkezlerimiz tarafından bir kurs planlaması yaptık. KYK'da kalanların kendi yerlerinde, diğer öğrencilerimiz ise halk eğitim merkezlerimizde üniversite hazırlık kursları fiilen inşallah bu hafta başlayacak. Şehrimizde beş ayrı noktada irtibat büroları oluşturduk. Eğitim öğretim süreci ile ilgili ihtiyacı olan herkesin ulaşabileceği bir şekilde irtibat bürolarımız şuan da çalışıyor" şeklinde konuştu.