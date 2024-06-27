Isparta'da Darıderesi 2 Barajı'nın İnşaatında Yüzde 78 Fiziki Gerçekleşme Sağlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Isparta'da inşaatı devam eden Darıderesi 2 Barajı'nda yüzde 78 fiziki gerçekleşme sağlandığı bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, barajın beton ön yüzü ve dolu savak inşaatının devam ettiğini belirti.

İnşaata 940 bin metreküp gövde dolgusu yapıldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Darıderesi 2 Barajı'nda yüzde 78 fiziki gerçekleşme sağlandı. Şehir merkezine yıllık 10,6 milyon metreküp içme suyu sağlayacak olan Darıderesi 2 Barajı'nın Isparta için büyük önem taşıyor. Baraj sayesinde hem Isparta'mıza içme suyu sağlanacak hem de içme suyu cazibe yöntemiyle iletileceğinden yılda yaklaşık 12 buçuk milyon lira tutarında elektrikten tasarruf sağlanacaktır."