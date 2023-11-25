Isparta'da Çimento Fabrikasında Forklift Kazası: Kamyon Şoförü Hayatını Kaybetti

Isparta'nın Gönen ilçesinde bulunan Göltaş Çimento Fabrikasında bir forkliftin geri manevra yapması sonucu çarptığı kamyon şoförü hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Savcılık incelemesinin ardından kamyon şoförünün cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Isparta'da bir çimento fabrikasında forkliftin geri manevra yaptığı esnada çarptığı kamyon şoförü hayatını kaybetti.

Kaza, Isparta'nın Gönen ilçesinde bulunan Göltaş Çimento Fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, forklift şoförü olarak çalışan S.Y. (30) forklift sürerken geri geri geldiği esnada kamyon şoförü E.S.'ye (61) çarptı. İhbarla birlikte bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kamyon ile forklift arasında sıkışan kamyon şoförünün, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcılık incelemesinin ardından E.S.'nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı. - ISPARTA