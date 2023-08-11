Isparta'da çıkan yangında müstakil ev tamamen yandı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bulunan tek katlı müstakil ev, bu sabaha karşı çıkan yangında tamamen zarar gördü. Yangının nedeni, buzdolabından kaynaklanan elektrik aksamındaki kısa devre olarak belirlendi. Evde yalnız olan Nurullah Çevikbaş yangını fark ederek dışarı çıkarken, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, diğer binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay yerine gelen Tümgeneral Emre Tayanç ve Cumhuriyet Savcısı Nusret Baler, incelemelerde bulundu.