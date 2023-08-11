Isparta'da çıkan yangında müstakil ev tamamen yandı
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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bulunan tek katlı müstakil ev, bu sabaha karşı çıkan yangında tamamen zarar gördü. Yangının nedeni, buzdolabından kaynaklanan elektrik aksamındaki kısa devre olarak belirlendi. Evde yalnız olan Nurullah Çevikbaş yangını fark ederek dışarı çıkarken, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, diğer binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay yerine gelen Tümgeneral Emre Tayanç ve Cumhuriyet Savcısı Nusret Baler, incelemelerde bulundu.
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde müstakil ev, çıkan yangında tamamen yandı.
Yangın saat 01.00 sıralarında Yazla Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil evde meydana geldi. Buzdolabından kaynaklı elektrik aksamındaki kısa devre nedeniyle yangın başladı. Evde yalnız olan Nurullah Çevikbaş yangını fark edince dışarı çıkarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın başka binalara sıçramadan kontrol altına alınarak, söndürüldü. Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç ve Cumhuriyet Savcısı Nusret Baler de yangının çıktığı yere gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti ve olay yerinde incelemelerde bulundu.