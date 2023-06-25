Isparta'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Isparta'da tandırda çıkan yangın evde hasara neden oldu.

Isparta'da tandırda çıkan yangın evde hasara neden oldu.

Fatih Mahallesi'nde müstakil evin bahçesindeki tandırda ekmek yapıldığı sırada yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılarak eve ve bahçeye sıçradı.

Olay yerine sek edilen itfaiye ekipleri, iki saatlik müdahaleyle yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Ev kullanılamaz hale geldi.