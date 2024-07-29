Isparta'da çıkan yangında bir kişi yaralandı
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bulunan bir bağ evinde çıkan yangında bir kişi sırtından yaralandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonucunda ev kullanılamaz hale gelirken, bahçedeki otomobilde de hasar meydana geldi.
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bağ evinde çıkan yangında bir kişi yaralandı.
Konya- Isparta kara yolu Kırkayak mevkisinde Bayram K'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Olay sırasında sırt bölgesinden yaralanan Bayram K, hastaneye kaldırıldı.
Evin kullanılmaz hale geldiği yangında, bahçedeki otomobilde de hasar oluştu.