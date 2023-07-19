Üye Girişi
Haberler

Isparta'da çıkan yangın kontrol altına alındı

Güncel Haberler

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde arazide çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yangın, Baybuğan Mahallesi'nin üst kısmında bulunan arazide meydana geldi. İhbarla birlikte bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Eğirdir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Sebebi henüz belirlenemeyen yangın, ekiplerin müdahalesi sonrası ormana sıçramadan kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler arazide soğutma çalışmaları yaptı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Eğirdir Isparta Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title