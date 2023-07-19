Isparta'da çıkan yangın kontrol altına alındı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde arazide çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yangın, Baybuğan Mahallesi'nin üst kısmında bulunan arazide meydana geldi. İhbarla birlikte bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Eğirdir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Sebebi henüz belirlenemeyen yangın, ekiplerin müdahalesi sonrası ormana sıçramadan kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler arazide soğutma çalışmaları yaptı. - ISPARTA