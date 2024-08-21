Isparta'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 10 hektarlık meşelik alan zarar gördü.
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Karakaya köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye 1 helikopter, 7 arazöz ve 1 su ikmal aracı ile 50 personel yönlendirildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.
Yangında 10 hektarlık meşelik alanın zarar gördüğü öğrenildi.