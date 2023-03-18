Isparta'da çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı
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Isparta'da 2 arkadaş arasında çıkan kavgada silahla vurulan kişi yaralandı.
Isparta'da 2 arkadaş arasında çıkan kavgada silahla vurulan kişi yaralandı.
Merkeze bağlı Direkli köyünde M.D. ile A.T. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.D, arkadaşı A.T'yi silahla vurdu.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan A.T, Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA / Güncel