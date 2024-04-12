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Isparta'da çıkan kavgada av tüfeğiyle 3 kişi yaralandı

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Isparta'da çıkan kavgada, av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Kuleönü beldesinde, Osman Can Ç. (17) ile Mehmet S. (17) arasında iddiaya göre kız arkadaş meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Osman Can Ç, av tüfeğiyle etrafa ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Muhammet Arda T. (11), Hasan E. (12) ve İbrahim Ç. (22) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, kaçan şüpheliler Osman Can Ç. ve Mehmet S'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

Isparta Kuleönü Olaylar Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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