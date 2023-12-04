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Isparta'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kadın yaralandı

4 Aralık 2023 21:53 Son Güncelleme: 21:54 Abone Ol

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde iki kadın arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kadın yaralandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu E.K, bıçakla İ.K'yi bacağından yaraladı. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı ve polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.