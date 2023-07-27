Isparta'da çıkan anız yangını ormanlık alana sıçradı
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Isparta'nın Gönen ilçesinde bir tarlada çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak yakındaki ormanlık alana sıçradı. Isparta Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Isparta'nın Gönen ilçesinde, bir tarlada çıkan anız yangını ormanlık alana sıçradı.
Gümüşgün köyündeki tarlada henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, yakındaki ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Isparta Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Havadan 2 uçak ve 2 helikopterle karadan da çok sayıda ekiple müdahale edilen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Kaynak: AA / Bilal Altıok - Güncel