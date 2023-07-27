Isparta'da çıkan anız yangını ormanlık alana sıçradı

Isparta'nın Gönen ilçesinde bir tarlada çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak yakındaki ormanlık alana sıçradı. Isparta Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalışıyor.