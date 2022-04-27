Isparta'da çeyrek asırlık özlem Belediye Başkanı Başdeğirmen ile son buldu

ISPARTA (Haberler.com) - Yıllardır şehrin göbeğinde büyük bir sorun yumağı olarak kalan, 6 dönem ve 4 belediye başkanı gören eski adıyla Isparta Ticaret ve Kültür Merkezi (ITKM) yeni adıyla Isparta Meydan AVM'de mutlu sona ulaşıldı. Göreve gelen her belediye başkanının gündeminde yer alan ancak bir türlü bitirilemeyen inşaatta mutlu sona Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile ulaşıldı. Üzerinde büyük uğraşlar veren ve yönetimi TMSF'ye geçen inşaatın bitirilmesi adına Ankara'da göreve gelmesiyle birlikte yoğun mesai harcayan Başkan Başdeğirmen, Ispartalıların özlemle beklediği Isparta Meydan AVM'nin tamamlanmasını sağlayarak şehrin hizmetine sundu.

"BİZ SÖZÜMÜZÜ YERİNE GETİRDİK"

Başkan Başdeğirmen, yerel seçimlerden önce 44 mahalleyi ziyaret ettiğini ve vatandaşlarla görüştüğünde 10 talep belirlediklerini bu taleplerden 4'ünün tüm vatandaşların dile getirdiğini söyledi. Bu taleplerden birinin de ITKM'nin açılması olduğunu kaydeden Başkan Başdeğirmen, "Görevi aldığımız takdirde ITKM'yi açma sözü verdik. Daha kısa sürede açabileceğimizi düşünmüştük ama işin içine girince karşımıza çok farklı durumlar ortaya çıktı. Oldukça fazla hukuki süreçler başlamış. Öncelikle hukuki süreçleri görüştük. Gerekli görüşmelerden sonra TMSF ile inşaat süreci başladı. İnşaat başlarken bize verilen raporlarda buranın yüzde 80'inin bitirildiğini gördük. İnşaata girdiğimiz zaman 160 bin metrekare kapalı bir alanlı yer olan burada yer ve duvar kaplamalarının hepsinin buzdan don olayından patladığını gördük. Tamamını kaldırdık, sıvaları yeniledik, elektrik hatlarını değiştirdik. Bunları yaptığımızda inşaatın yüzde 55 seviyesine gerilediğini gördük. Bize düşen vazife yüzde 45'di. Bu yüzde 45'i yaparak bugün karşınıza çıktı" dedi.

"KONUYU CUMHURHURBAŞKANIMIZA İLETTİK"

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, göreve geldikten sonra ITKM ile ilgili konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilettiğin belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız TMSF Başkanını arattı ve konunun önemini anlatarak buranın bitmesi talimatını verdi. O zaman süreç başladı. Yetkili arkadaşlarımızla sayın milletvekillerimiz ve il başkanımızın da olduğu toplantılar yaptık. Biz burayı bitirmek zorunda olduğumuzun inancındaydık. Zorlandığımız süreçler de oldu. Şehrimize zorluklarla gelmiş, kötü bir durumda olan yeri açmaya çalışırken engellerle de karşılaştık. Personel arkadaşlarımız buraya risk var diye imza atmak istemediler. 'Başkan bey imza atarsa inşaat başlar' dediler. Hemen imzayı attık. TMSF Başkanımız Muhittin Bey ve ekibi olmasaydı, bize yakın davranmasalardı bu inşaatı bitirmemiz mümkün değildi. Belediye Meclis üyelerimize de çok teşekkür ediyorum. Belediye Meclisinde buranın açılması için iradelerini ortaya koydular. Bu inşaat bu arkadaşlarımızın imzasıyla başladı. Hepsinden Allah razı olsun. Bugün amacımıza ulaştık. Emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum. Herkes hakkını helal etsin. Esnafımızın zor dönemleri oldu bugünden sonra güzel günleri yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

Protokol konuşmalarının ardından kurdele kesimiyle Isparta Meydan AVM'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılış sonrasında protokol üyeleri AVM'yi gezerek mağazaları ziyaret etti.