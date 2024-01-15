Isparta'da çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti
Isparta'da bir kişi, tamir etmek için çıktığı çatıdan düşerek hayatını kaybetti. Rıdvan Kurtete isimli kişi, çatıda ayağının kayması sonucu yere düştü ve hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Isparta'da tamir etmek için çıktığı çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti.
Gülistan Mahallesi'ndeki 3 katlı binada yaşayan Rıdvan Kurtete (36), tamir etmek için binanın çatısına çıktı.
Ayağının kayması sonucu çatından yere düşen Kurtete, 112 Acil Sağlık ekibince Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kurtete, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.