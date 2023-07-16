Isparta'da cam kesme makinesi kazasında stajyer öğrenci hayatını kaybetti

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir cam atölyesinde stajyer olarak çalışan Emre Günel, cam kesme makinesine kolunu kaptırarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Günel, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İş yeri sahibi ise gözaltına alındı.