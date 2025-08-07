Isparta'da Boğulma Olayı: Eski Eş Cenazesi Teslim Edildi

Isparta'da Boğulma Olayı: Eski Eş Cenazesi Teslim Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da Afganistan uyruklu Hayr Muhammed Rahimi'nin boğarak öldürdüğü eski eşi Fatıma Rahmani'nin cenazesi ablası ve eniştesine teslim edildi. Olaydan sonra çocuklarının emniyete götürüldüğü bildirildi.

'POLİS ARADI İNANAMADIM'

Isparta'da Afganistan uyruklu Hayr Muhammed Rahimi'nin, boğduğu eski eşi Fatıma Rahmani'nin cenazesi Isparta Şehir Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından ablası ile eniştesi Muhammed Hüseyin'e teslim edildi. Fatıma Rahmani, ikindi vakti Halife Sultan Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi. DHA muhabirine konuşan Fatıma Rahmani'nin eniştesi Muhammed Hüseyin, olay gecesi saat 03.00 sıralarında polislerin kendilerini aradığını belirterek, "Bizi aradılar, olayı anlattılar. İnanamadım. Daha sonra hastaneye gittik. Göremeden eve döndük. Sonra hastaneden tekrar arayıp vefat ettiğini söylediler" dedi.

Hayr Muhammed Rahimi ile Fatıma Rahmani'nin 1 sene önce boşandığını anlatan Muhammed Hüseyin, "Ayrı kalıyorlardı. Bazı zamanlar birlikte kalıyorlardı. Zaten bunlar akraba oluyor" diye konuştu.

Olay sırasında evde bulunan 4 çocuğun polis merkezine götürüldüğünü kaydeden Muhammed Hüseyin, şöyle dedi:

"Çocukları olay sonrası emniyete götürmüşler. Başka kimsesi yoktur. Bana çocukları alacak mısınız diye sordular? 'Benim 2 çocuğum var, alamam' dedim."

Hayr Muhammed Rahimi ile Fatıma Rahmani'nin 2019 yılında Isparta'ya geldiklerini de anlatan Muhammed Hüseyin, aralarında birkaç sefer darp olayını duyduğunu ancak gerçek olup olmadığını bilmediğini kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Sahte diploma soruşturmasına ilişkin BTK'dan açıklama

Sahte diploma skandalında gözlerin çevrildiği kurumdan açıklama geldi
Kayıp iş insanından haber yok! Serbest kalan gemi kaptanının ifadesi kafaları iyice karıştırdı

Tekne kaptanının ifadesi, akıllardaki korkunç şüpheyi iyice artırdı
MİT, FETÖ'ye ağır darbe! Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

MİT'ten FETÖ'ye ağır darbe! Yurt dışına kaçarken yakalandı
İsrail destekli Dürziler, Süveyda'da yerel yönetim ilan etti

İsrail, Suriye'de istediğini alıyor: İlk fitili onlar ateşledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yer: Kocaeli! Vatandaş yağmur beklerken otomotiv devi bulutlara bomba atıyor iddiası

Kocaeli'de fabrikası olan otomotiv devine skandal suçlama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.