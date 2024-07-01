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Isparta'da boğanın saldırısı sonucu hayvan sahibi hayatını kaybetti

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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bir ton ağırlığındaki boğanın saldırısı sonucu hayvan sahibi Muhammet Alçı hayatını kaybetti. Alçı, ahıra girdiği sırada boğanın boynuz darbeleriyle yere düşerek ezildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Alçı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yaklaşık bir ton ağırlığındaki boğanın boynuzlayıp ezdiği sahibi hayatını kaybetti.

Ağılköy köyünde hayvancılık yapan Muhammet Alçı (52), hayvanlarına bakmak için girdiği ahırda boğanın saldırısına uğradı.

Yaklaşık bir ton ağırlığındaki boğanın boynuz darbeleriyle yere düşen Alçı, ardından hayvanın ayakları altında ezildi.

Alçı'nın eşinin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine köye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Alçı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

İncelemenin ardından cenaze, Eğirdir Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

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