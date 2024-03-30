Isparta'da bir motosikletin çalınma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

Isparta'da bir motosikletin çalınma anı bölgedeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Hızırbey Mahallesi 111 Cadde'de 32 AEC 015 plakalı motosikletin çalınması üzerine Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Bölgede güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheli İbrahim E'yi gözaltına aldı.

Hakkında 11 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen İbrahim E, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Motosiklet sahibine teslim edildi.

Hırsızlık anı bölgedeki bir güvenlik kamerasınca görüntülendi.