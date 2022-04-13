Isparta'da bir kişi evinde ölü bulundu
AA - Yalçın Çelen - Güncel
Isparta'da bir kişi yaşadığı apart dairede ölü bulundu.
Isparta'da bir kişi yaşadığı apart dairede ölü bulundu.
Okan Tufan'dan (34) bir süredir haber alamayan arkadaşları, Pirimehmet Mahallesi'nde yaşadığı aparta geldi.
Apart sahibindeki anahtarla odaya girenler, Tufan'ı yatağında hareketsiz buldu.
Haber verilmesi üzerine aparta polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Tufan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yalnız yaşadığı öğrenilen Tufan'ın Süleyman Demirel Üniversitesinde işçi olduğu öğrenildi.
AA / Yalçın Çelen - Güncel