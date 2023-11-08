Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kamera incelemeleri sonucunda, araç yedek parça malzemeleri satan bir iş yerini dolandıran G.H. isimli şahıs yakalandı.

Isparta'da bir iş yerini dolandıran şahıs yakalandı

Isparta'da ekipler tarafından kamera incelemeleri sonucunda bir iş yerini dolandırdığı tespit edilen şahıs yakalandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğince yürütülen soruşturma çerçevesinde ekipler tarafından yapılan kamera incelemeleri sonucunda, araç yedek parça malzemeleri satan iş yerini 33 bin 122 TL dolandıran G.H. isimli şahıs, yakalanarak adli mercilere sevk edildi. - ISPARTA