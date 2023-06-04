Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Isparta'da bir düğün evinde balkonun çökmesi sonucu 9 kişi yaralandı

Isparta'da bir düğün evinde balkonun çökmesi sonucu 9 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Isparta'da bir düğün evinde balkonun çökmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

Isparta'da bir düğün evinde balkonun çökmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Aliköy'de düğün töreni dolayısıyla kalabalığın olduğu bir evde, 3 metre yüksekliğindeki balkon çöktü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hafif şekilde yaralanan 9 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere sevk edildi.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel

Isparta Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title