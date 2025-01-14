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Isparta'da Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı

Isparta'da Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı
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Isparta'da husumetli iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Olay sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Isparta'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Bahçelievler Mahallesi'nde Arda A. ve İsmail Y. ile Süleyman S ve Ali S. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre, Arda A. yanında taşıdığı bıçakla Süleyman S'yi göğsünden ve koltuk altından, Ali S'yi de sırtından yaraladı. Kavga sırasında Arda A. ile yanındaki İsmail Y. de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri Arda A. ve İsmail Y'yi Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne, diğer yaralıları ise Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralılardan Süleyman S. ile Ali S'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel
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