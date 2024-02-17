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Isparta'da Bebeğine Zarar Vermeye Çalışan Kişi Polis Tarafından İkna Edildi

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Isparta'da bir kişinin iki aylık bebeğine zarar vereceği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Polislerin çabasıyla ikna olan baba hastaneye götürüldü ve bebeğin zarar görmediği belirlendi.

Isparta'da iki aylık bebeğine cam parçasıyla zarar vermeye çalışan kişi polis ekiplerince ikna edilerek hastaneye götürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Bahçelievler Mahallesi 3036 Sokak'ta bir kişinin evinin balkonunda bebeğine zarar vereceği ihbarı üzerine harekete geçti.

S.K'nin kucağındaki bebeği ile balkonda olduğunu gören polisler, adrese sağlık ve itfaiye ekiplerini de çağırdı.

Polislerin yaklaşık bir saat süren çabasıyla ikna olan baba S.K, Isparta Şehir Hastanesine götürüldü.

Bebeğin ise zarar görmediği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Isparta 3.Sayfa Güncel Haberler

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