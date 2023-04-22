Isparta'da baraja düşen genç öldü
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Isparta'da baraja düşen bir kişi yaşamını yitirdi.
Isparta'da baraja düşen bir kişi yaşamını yitirdi.
Darıderesi Barajı mevkisine arkadaşlarıyla giden Kadir Yalçın (23), dengesini kaybederek suya düştü.
Arkadaşlarının yetkililerden yardım istemesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Isparta İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ekiplerinin barajda 3 saat süren çalışması sonucu çıkarılan Yalçın'ın cenazesi, otopsi için Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel