Isparta'da bakır kablo çaldığı öne sürülen 4 kişi tutuklandı - Haberler

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Isparta'da bakır kablo çaldığı öne sürülen 4 kişi tutuklandı

AA - Yalçın Çelen - Güncel
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Isparta'da bakır kablo çaldığı öne sürülen 4 kişi tutuklandı

Isparta'da bir kooperatifin bakır kablolarını çaldığı öne sürülen 4 kişi tutuklandı.

ISPARTA (AA) - Isparta'da bir kooperatifin bakır kablolarını çaldığı öne sürülen 4 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ekipleri, Sulama Birliği Kooperatifi'nin elektrik enerji tellerinin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Konuyla ilgili operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler F.D, T.D, A.D. ve M.D'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Yalçın Çelen - Güncel

Araştırma, Jandarma, Isparta, JASAT, Güncel, Haberler

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