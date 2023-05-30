Isparta'da Baca Yangını Kontrol Altına Alındı

Isparta'da baca temizliği sırasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.

Baca yangını kısa sürede kontrol altına alındı

ISPARTA - Isparta'da baca temizliği esnasında meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, Gazi Kemal Mahallesi 1314 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gül pide ve şiş salonunun bulunduğu bacanın temizliği esnasında alevler sonucu bir anda şiddetli duman yükselmeye başladı. Dumanı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından çıkan baca yangını kısa sürede kontrol altına alındı.