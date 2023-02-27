Isparta'da asker uğurlama eğlencesinde çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı
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Isparta'nın Gönen ilçesinde asker uğurlama eğlencesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.
Isparta'nın Gönen ilçesinde asker uğurlama eğlencesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.
Cami Mahallesi'ndeki asker uğurlama eğlencesi sırasında iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada bıçaklanan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.
Kavgaya karıştıkları tespit edilen 5 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Güncel