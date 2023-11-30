Isparta'da Aranan 13 Şahıs Yakalandı

Türkiye Geneli Aranan Şahıslar uygulaması çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda Isparta'da çeşitli suçlardan aranması bulunan 13 şahıs yakalandı. Operasyonlar neticesinde bin 340 şahıs sorgulandı ve bir adet ruhsatsız tüfek ile bir adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Türkiye Geneli Aranan Şahıslar uygulaması çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda Isparta'da çeşitli suçlardan aranması bulunan 13 şahıs yakalandı.

Türkiye Geneli Aranan Şahıslar uygulaması çerçevesinde, Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 25 Kasım tarihinde İl merkezi ve ilçelerde 44 ekip 122 personel ile yapılan eş zamanlı operasyonlar neticesinde bin 340 şahıs sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranması bulunan 13 şahıs yakalandı. Ayrıca gerçekleştirilen bu uygulama sonucu bir adet ruhsatsız tüfek ile bir adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. - ISPARTA