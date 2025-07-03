Isparta'da Ahşap Ev Yangında Kullanılamaz Hale Geldi
Isparta'nın Aksu ilçesinde çıkan yangın sonucu tek katlı ahşap bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edilerek yangını kontrol altına aldı.
Isparta'nın Aksu ilçesinde çıkan yangından tek katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
İstiklal Mahallesi Yeşilanamas mevkisinde İzzet Marangoz'a ait ahşap evde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kası sürede yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle alevler diğer evlere sıçramadan söndürüldü.
Yangında tek katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Bahadır Arıcı - Güncel