Isparta'da Ahşap Ev Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'nın Aksu ilçesinde çıkan yangın sonucu tek katlı ahşap bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edilerek yangını kontrol altına aldı.

Isparta'nın Aksu ilçesinde çıkan yangından tek katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

İstiklal Mahallesi Yeşilanamas mevkisinde İzzet Marangoz'a ait ahşap evde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kası sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle alevler diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangında tek katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Bahadır Arıcı - Güncel
Kadın polise tekme attı, ortalık karıştı: 5 gözaltı

Kadın polise tekme attı, ortalık karıştı! Çok sayıda gözaltı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazi Koşusu'nu kazanan atın sahibi iş insanı Hulusi Çil, parayı ne yapacağını açıkladı

Gazi'yi kazanan atın sahibi 55 milyon liralık ödülü bakın ne yapacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.