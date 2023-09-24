Isparta'da Ağustos Ayında Meydana Gelen Trafik Kazaları Kameralar Tarafından Kaydedildi

Isparta'da ağustos ayında meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından kaydedildi.

Isparta il merkezinde geçtiğimiz ağustos ayında meydana gelen ve KGYS kameraları tarafından kaydedilen trafik kazaları yayınlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi" mesajıyla yayınlanan görüntülerde 3 kazanın da sürücü dikkatsizliğinden kaynaklandığı görüldü.

Görüntülerde birinci kaza Kepeci Mahallesi İstasyon Caddesi'nde seyir halinde olan bir otomobilin aniden sola dönüş manevrası yapması sonucu arkadan gelen motosikletli sürücü ile çarpışması görülüyor. İkinci kazanın ise Kutlubey Mahallesi 6 Mart Caddesi üzerinde seyir halinde olan otomobilin dikkatsizlik sonucu yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptığı ve KGYS kameraları tarafından kaydedilen üçüncü kazanın ise çevre yolu üzerinde seyir halinde olan hafif ticari aracın kırmızı ışıkta bekleyen diğer iki otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen maddi hasarlı kaza yer alıyor. - ISPARTA