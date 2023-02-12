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Isparta'da ağırlanan depremzede sayısı 4 bine ulaştı

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Isparta'da ağırlanan depremzede sayısı 4 bine ulaştı

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeden tahliye edilen yaklaşık 4 bin depremzede, Isparta'daki misafirhanelere ve yurtlara yerleştirildi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeden tahliye edilen yaklaşık 4 bin depremzede, Isparta'daki misafirhanelere ve yurtlara yerleştirildi.

Isparta Valiliği ve AFAD koordinesinde kente getirilen depremzedelerin bir bölümü, KYK Isparta ve Murat Hüdavendigar yurtlarında konuk ediliyor.

Isparta Valisi Aydın Baruş, yaptığı açıklamada, misafirlerin rahat etmesi için gereken tüm çalışmaların yapıldığını bildirdi.

Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'dan gelenlerin düzenli bir şekilde odalarına yerleştirildiğini, zaruri ihtiyaçlarının odalarına bırakıldığını ve 3 öğün yemeklerinin sağlandığını anlatan Baruş, Gençlik ve Spor Müdürlüğünün organizesinde ihtiyaçların giderilmesi konusunda da her türlü yardımın yapıldığını belirtti.

Şehir içi ulaşımın ücretsiz sağlandığını aktaran Baruş, "Aile yanına yerleşen çok sayıda misafirimiz de var. Onlarla beraber 4 bin kişiyi Isparta, misafir ediyor. Bunun önümüzdeki günlerde artacağını tahmin ediyoruz. Bütün Ispartalılara teşekkür ediyoruz, buraya gelen kardeşlerine sahip çıktıkları için. Bundan sonra da yardıma devam edelim. Kardeşlerimiz burada huzurlu ve sıcak bir ortama kavuşana kadar bize rahat yok." ifadelerini kullandı.

Misafirlerin durumlarından memnun olduğunu ifade eden Baruş, depremzedelerin en güzel şeklide misafir edileceklerini kaydetti.

Baruş, tüm ekiplerin de fedakarca çalıştığını belirterek, bu süreçte görev alan herkese teşekkür etti.

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Kaynak: AA / Güncel

Isparta Valiliği Kahramanmaraş Adıyaman Isparta Güncel Haberler

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