Isparta'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Haberler

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Isparta'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

AA - Yalçın Çelen - Güncel
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Isparta'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Isparta'nın Atabey ilçesinde, otomobilin ağaca çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Isparta'nın Atabey ilçesinde, otomobilin ağaca çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Bayram Korkmaz'ın (57) kullandığı 32 NB 528 plakalı otomobil, Isparta-Atabey kara yolunda kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Korkmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Korkmaz'ın cenazesi, incelemelerin ardından Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

AA / Yalçın Çelen - Güncel

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