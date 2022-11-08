Isparta'da ağaca çarpan otomobildeki 4 üniversite öğrencisinden biri öldü, 3'ü yaralandı

Isparta'nın Gönen ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu bir üniversite öğrencisi öldü, üç öğrenci ağır yaralandı.

Isparta'nın Gönen ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu bir üniversite öğrencisi öldü, üç öğrenci ağır yaralandı.

E.N.K'nin kullandığı 35 R 5282 plakalı otomobil, Isparta-Gönen kara yolunda ağaca çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Gönen Meslek Yüksekokulu Moda Tasarım Bölümü öğrencileri E.N.K, T.A, Y.K. ve Y.B. yaralandı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından Isparta Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan Y.B. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bu arada, ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal, kazaya ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Üniversitemiz Gönen Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerimizin içinde bulunduğu otomobilin yol kenarındaki ağaçlara çarpmasıyla oluşan kazada, 4 öğrencimiz ağır yaralanmıştır. 1 öğrencimiz tüm müdahalelere rağmen maalesef hastanede hayatını kaybetmiştir. Diğer öğrencimizin tedavisi ise yoğun bakımda devam etmektedir. Vefat eden öğrencimize Allah'tan rahmet, yaralı öğrencilerimize acil şifa diliyorum. Yaralı öğrencilerimizin tedavi süreçleri üniversitemizce yakından takip edilmektedir."