Isparta'da Adam Öldürme Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı
Isparta'da 'adam öldürme' suçundan 16 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası bulunan A.K., jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak tutuklandı.
Isparta'da hakkında "adam öldürme" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "adam öldürme" suçundan hakkında 16 yıl 11 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda A.K. gözaltına alındı.
A.K, ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.