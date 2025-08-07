Isparta'da 9 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da, hakkında kesinleşmiş 9 yıl 28 gün hapis cezası bulunan bir hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Isparta'da, hakkında kesinleşmiş 9 yıl 28 gün hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda hakkında kesinleşmiş 9 yıl 28 gün hapis cezası bulunan bir kişinin adresi tespit edildi.

Ekipler, hükümlüyü gözaltına aldı.

Hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel
Kerem Aktürkoğlu'nun sosyal medyaya düşen fotoğrafı olay oldu

Sosyal medyaya düşen fotoğrafı olay oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dehşete düşüren görüntü Türkiye'den: Önce çarptı, ardından ezerek üzerinden geçmeye çalıştı

Önce çarptı, ardından ezerek üzerinden geçmeye çalıştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.