Isparta'da 67 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
Isparta'nın Davraz Mahallesi'nde yaşayan 67 yaşındaki Masume Demirbilek, 3 gündür haber alınamaması üzerine evinde ölü bulundu. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine gelerek inceleme başlattı.
Isparta'da kendisinden 3 gündür haber alınamayan 67 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu.
Alınan bilgilere göre, Davraz Mahallesi'ndeki 264 sitesinde yaşayan Masume Demirbilek'ten haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
Eve giren polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Demirbilek'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Demirbilek'in cesedi, Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü.