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Isparta'da 60 Yaşındaki Kişinin Karnından 8 Kilogramlık Tümör Çıkarıldı

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Isparta'da 60 yaşındaki İsmail Dalfidan'ın karnından 8 kilogram ağırlığında tümör çıkarıldı. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mahmut Bülbül, hastanın daha önceki ameliyatlarında farklı bir durum olduğunu belirtti ve insanlara düzenli muayene olmaları ve check-up yapmaları konusunda tavsiyelerde bulundu.

Isparta'da 60 yaşındaki bir kişinin karnından 8 kilogram ağırlığında tümör çıktı.

Karın ağrısı şikayetiyle özel bir hastaneye başvuran 60 yaşındaki İsmail Dalfidan'a yapılan tetkiklerde, karın bölgesinde kitle tespit edildi.

Genel Cerrahi Uzman Prof. Dr. Mahmut Bülbül tarafından ameliyata alınan Dalfidan'ın karnından 8 kilogram ağırlığında tümör çıkarıldı.

Prof. Dr. Bülbül, gazetecilere, hastaya daha önceki yıllarda farklı iki ameliyat yaptığını söyledi.

Gülfidan'ın hastaneye geldiğinde karnındaki şişkinlikten, nefes alamamaktan ve zayıflamaktan şikayet ettiğini aktaran Bülbül, "Bunun nedenini, tekrar fıtık olduğunu zannederek açıklamıştı. Yaklaşık 4-5 yıl boyunca muayene olmamıştı. En son muayenesinde baktığımda, bu fıtığın aslında karnın içerisinde bir kitle olduğunu fark ettim. İlk muayenem sırasında zaten kitle olduğunu saptamıştım. Karın organlarının arka tarafında, retroperitoneal bölgede gelişmiş bir kitle olduğunu tespit ettik. Tomografi sonuçlarına göre, bu kitle karaciğeri yukarıya kaldırmış ve aşağıda mesaneye kadar inmiş, 30 santimetrenin üzerinde büyükçe bir kitleydi." diye konuştu.

Hemen ameliyat kararı verdiklerini belirten Bülbül, "Ameliyattan sonra, çok şükür ki hasta sağlıklı bir hale geldi. Kontrole geldiğinde de gayet sağlıklı olduğunu tespit ettim. 8 kilogramlık kitle çıktı. Hastalarımıza, yani toplumdaki insanlara tavsiyem şu; en az bir kez muayene olmaları ve check-up'tan geçmeleri, daha sağlıklı bir yaşam için elverişli olacaktır. Biz de hastamızı takip etmeye devam edeceğiz. İnşallah herhangi bir nüks olmayacağını düşünüyoruz. Kitle, yağ dokusundan gelişmiş bir lipomdu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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