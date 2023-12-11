ISPARTA'da 4 aracın karıştığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Yolda yürüyen bir yaya da ezilmekten saniyelerle kurtuldu.

Kaza, geçen perşembe günü Gülistan Mahallesi'nde 2805 sokak ile 108 cadde kavşağında meydana geldi. Seyir halindeki cip ile otomobil kavşakta çarpıştı. Savrulan cip, yolun ortasında bekleyen bir otomobile ardından aydınlatma direğine çarptı. Direkteki lamba ise cipin üzerine düştü. Diğer kazaya karışan araç ise park halindeki bir başka araca çarptı. Kaza sırasında bir yaya da saniyeler ile ezilmekten kurtuldu. Toplamda 4 aracın hasar gördüğü kaza güvenlik kameralarına yansıdı. (DHA)