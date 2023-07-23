Isparta'da 3 Gündür Haber Alınamayan Yaşlı Adam Ölü Bulundu

Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Terziler köyünde yaşayan 72 yaşındaki Yaşar Aksu, 21 Temmuz tarihinde evinden ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilen durum üzerine jandarma ekipleri arama çalışmalarına başladı. Yapılan aramalar sonucunda Aksu, Kurusarı-Çiftlik Barajı'nda ölü olarak bulundu. Savcılık incelemesinin ardından yaşlı adamın cansız bedeni hastane morguna götürüldü.