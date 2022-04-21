Isparta'da 25 yıldır yapımı devam eden alışveriş merkezi 23 Nisan'da açılacak - Haberler

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Isparta'da 25 yıldır yapımı devam eden alışveriş merkezi 23 Nisan'da açılacak

AA - Yalçın Çelen - Güncel
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Isparta'da 25 yıldır yapımı devam eden alışveriş merkezi 23 Nisan'da açılacak

Isparta'da yaklaşık 25 yıldır yapımı süren Isparta Ticaret ve Kültür Merkezi (ITKM) bünyesindeki Meydan Alışveriş Merkezi'nin 23 Nisan'da hizmete açılacağı bildirildi.

ISPARTA (AA) - Isparta'da yaklaşık 25 yıldır yapımı süren Isparta Ticaret ve Kültür Merkezi (ITKM) bünyesindeki Meydan Alışveriş Merkezi'nin 23 Nisan'da hizmete açılacağı bildirildi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ITKM'de düzenlediği basın toplantısında, yapımı yılan hikayesine dönüşen merkezi tamamlayabilmek için yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirtti.

Seçim öncesi ITKM'yi bitirmek için söz verdiklerini anımsatan Başdeğirmen, "Sözümüzü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Göreve geldiğimizde merkez bünyesindeki camiyi hizmete açtık. Yaklaşık 2,5 yıldır burada bir mücadele verdik ve Meydan AVM'yi de bu hafta açacağız." diye konuştu.

AA / Yalçın Çelen - Güncel

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