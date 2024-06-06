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Isparta'da 21 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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Isparta'da nitelikli dolandırıcılık ve 37 ayrı suçtan aranan H.K, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. H.K, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Isparta'da hakkında 21 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, nitelikli dolandırıcılık ve 37 ayrı suçtan 21 yıl 9 ay 15 hapis cezasıyla aranan H.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Saklandığı adrese operasyon düzenleyen ekipler, H.K'ı yakaladı.

H.K adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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