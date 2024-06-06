Isparta'da 21 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Isparta'da nitelikli dolandırıcılık ve 37 ayrı suçtan aranan H.K, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. H.K, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Isparta'da hakkında 21 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, nitelikli dolandırıcılık ve 37 ayrı suçtan 21 yıl 9 ay 15 hapis cezasıyla aranan H.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Saklandığı adrese operasyon düzenleyen ekipler, H.K'ı yakaladı.
H.K adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.